恒指今早高開98點或0.41%，報24217點，成交金額32億元；國指今早高開38點或0.4%，報9656點。恒生科技指數開市報7575點，升0.96%。

藍籌27隻升，12隻下跌，11隻無升跌。瑞聲（2018）升2.69%，報45.85元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.32%，報104.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.63%，報80.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；建行（0939）跌0.4%，報5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

威海市商業銀行 （9677）今日上市，定價3.35元。開市報3.35元，無升跌。

高銀金融（0530）公布，收到清盤呈請，高銀金融國際中心遭接管。股份仍然停牌。

綠地香港（0337）公布，以72.6億元人民幣向綠地控股集團收購廣州綠地房地產開發有限公司。目標集團於廣東省持有35項物業，其中29項物業位於大灣區。開市報2.53元，跌0.78%。

龍光（3380）公布，9月合約銷售額約為人民幣130.6億元，按年增長46.4%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約824,000平方米，合約銷售單價約為人民幣15,620元。龍光地產開市報12.3元，升0.82%。

彭博引述文件指，合景泰富（1813）分拆的合景悠活集團，開始為香港IPO評估投資者需求。公司計劃將所得款項的60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。早前指IPO規模高達5億美元。開市報11.22元，升1.08%。

破頂股包括家鄉互動（3798）開市報5.79元，升0.35%，創上市新高，見5.79元；金蝶國際（0268）開市報23.75元，升2.59%，創上市新高，見23.75元。

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