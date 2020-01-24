港股ADR升154點 威海銀行上市 綠地購大灣區項目 龍光銷售升
文章日期：2020年10月12日 08:54
美股上周五向上，港股ADR升154點或0.63%，報24273點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.91%，折合報549.8元；匯控（0005）跌0.79%，折合報31.2元；建行（0939）升0.35%，折合報5.04元。
美股期貨個別發展，由跌0.1%至升0.1%。日股現跌0.3%，韓股現升0.49%，澳股現升0.1%。
今日焦點股份可留意：
威海市商業銀行 （9677）今日上市，定價3.35元。
高銀金融（0530）公布，收到清盤呈請，高銀金融國際中心遭接管。股份仍停牌。
綠地香港（0337）公布，以72.6億元人民幣向綠地控股集團收購廣州綠地房地產開發有限公司。目標集團於廣東省持有35項物業，其中29項物業位於大灣區。
龍光（3380）公布，9月合約銷售額約為人民幣130.6億元，按年增長46.4%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約824,000平方米，合約銷售單價約為人民幣15,620元。
彭博引述文件指，合景泰富（1813）分拆的合景悠活集團，開始為香港IPO評估投資者需求。公司計劃將所得款項的60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系 統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。早前指IPO規模高達5億美元。
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