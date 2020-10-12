高銀金融（0530）公布，收到德意志信託（香港）有限公司（「呈請人」）的清盤呈請，及接獲呈請人通知，已委任共同接管人予公司的兩間直接全資附屬公司，相關公司擁有高銀金融國際中心的物業。

高銀金融公布，於上周三(7日)公司自百慕達代理人收到郵件，隨件附上呈請人於8月7日向百慕達最高法院提呈針對公司之清盤呈請副本。呈請聆訊將於10月30日進行。百慕達高等法院首席大法官頒令（其中包括）雙方須於下一次聆訊前的特定日期提交證據。公司將就該呈請作出抗辯。

另外，於10月8日，公司接獲呈請人通知，已委任共同接管人予公司的兩間直接全資附屬公司Cheng Mei Holdings Limited（「CMHL」）及Goal Eagle Limited（「GEL」）。MHL及GEL為一間名為Smart Edge Limited的公司的唯一兩名股東，而Smart Edge Limited則擁有名為高銀金融國際中心的物業。

公司現正就接管的影響徵詢法律意見，並將於百慕達法律顧問提供進一步資料及意見時，將向公司股東及潛在投資者知會該呈請進展。