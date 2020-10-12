港股上周整體反覆向好，但無論市值、行業、強勢股之間的表現卻相當參差，大市未有大方向，短線入市還是聚焦個別表現穩步向好的股份。

恒指連升兩周，上周五高見24343點回順，收報24119點，全周升660點或2.81%；國指升2.35%。大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率33比67，跌逾3%佔下跌股份一成半多；上周有兩日跌多升少，表現反覆；全周計，升跌比76比24，上升為主。

港交所354元不容有失

近期提到要對大型股、小型股、港交所（0388）的轉弱提高警覺，但經過個多星期，相關憂慮有所減退。恒生綜合中型股、小型股指數上周五跌約1%，全周仍升3.63%、3.34%，表現不遜於大型股指升3.48%。中型股指保持強勢，上周逼近年內高位，大型、小型股指重上前平台底，大型股指更連續3日收於50天線上。港交所上周先後收復362元及50天線，擺脫弱勢；隨着上周走勢改善，可將好淡分界水平，由之前提到335元，上移至8、9月低位約354元（除淨後），該水平不容有失。

雖然一些指標改善，但中線轉好深度不足。如恒指國指成分股，上周五高於10天線、20天線、50天線比例分別為63%、36%、22%，相比前周的一兩成提升，但普遍未能重上20天線或50天線。本地數據庫涵蓋約350隻股份，高於10天線、20天線、50天線比例分別為72%、48%、37%， 向好深度較恒指國指成分股為佳，但仍有一半低於20天線或50天線，中線向淡。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有超過九成上升，當中近四成的升幅超過3%跑贏，環保及新能源上周升11%表現最強，紡織及服飾、軟件服務、航運物流升約6%，金屬及礦石升半成；另本地金融、汽車及相關、科技器材、工業等升3%、4%，雖然這些行業都是明顯做好，但背後走勢各有不同。

滔搏上升動力強勁

上周五內地A股長假後復市，港股通恢復交易，個別行業大幅回吐，環保新能源跌6%，工業、家品零售、科技器材跌2%、3%；同樣做好的紡織服飾、軟件，周五沒有明顯沽壓，變幅小於1%。金屬礦石、本地金融、汽車周五亦沒有明顯回吐，但金屬礦石、本地金融有約七成或以上股份低於50天線，汽車卻有七成高於50天線，後者普遍中線向好。

上周提到紡織服飾中線向好，建議留意周大福（1929）、波司登（3998），前者上周高位回落4%，全周仍升近半成；波司登上周急升三成。行業向好且回吐壓力不大，依然可看高一線，滔搏（6110）上周回補6月下跌裂口，上升動力強勁，短線沿10天線向上，可以該均線作部署。

京東屬少數守住50天線科網股

軟件是另一中線轉好行業，京東（9618）走勢改善可留意。京東是少數於9月調整守住50天線股份，其他科網股包括阿里巴巴（9988）、美團（3690），後兩者已重上高位；另炒得火熱的信義光能（0968）、比亞迪股份（1211），9月亦試50天線回升，之後創新高。京東10天線回升已重上20天線，短線轉好，密集區頂部312元料有阻力，一旦突破將可上試325元高位，短線可設10天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]