A股復市向好，但港股早已跟隨外圍上揚而未能跟隨，午後傳出螞蟻集團仍未通過港交所（0388）上市聆訊，ATM急回拖累大市轉跌。恒指24000點是突破了，但動力也開始減弱，阿里（9988）和美團（3690）升至前高位有些阻力，騰訊（0700）嘗試追落後但動力依然欠奉。熱炒股龍頭光伏顯著回吐，短線吼落後股有較高值博率，吉利（0175）和海螺（0914）可留意。

A股升勢不俗，動力股如立訊精密、順豐、寧德時代等升幅達5%至7%，而白酒股、芯片股也穩步回升，市場初步擺脫了9月份的大幅調整。一般來說，9月是月結疊加季結，流動性較緊，黃金周後A股多有好表現，但上周五兩市成交僅略多於7000億元，還是偏少。A股本身流動性推動力較大，現在估值也不低，加上國債息率高企在3厘以上，暫時不容易展升浪，指數較可能高位區間上落，市况更多以個別發展。特別需要留意的是債息，10月份後國債、地方債發行會下降，供給減少會有助債息回落。

市况變投機 高追強勢股要小心

上述三隻股份就是蘋果概念或手機設備、電商和物流、電動車的代表。港股主要指數雖然落後，但在A股休市期間，手機設備、電商、電動車股份也已升勢強勁，普遍都達7%至10%水平。隨着光伏股急速回吐，強勢板塊短線可能會有較多獲利盤，高追要小心。

另外，近期市况比較投機，不少股份飈升後又大跌，入市前要想想大漲原因。例如光伏炒起是因為供求失衡，而兩大玻璃股又壟斷全球供應，當炒起風電時，就要想想可持續性，結果亁身的高速傳動（0658）升得快而跌得急。港股其實是愈來愈A股化，炒作上更多急升急跌。選股最好是找些走勢呈反覆向上而非直線拉升的股份，突然暴跌的機會相當對較小。

吉利電動車發展策略稍混亂

上周五推介的長汽（2333），股價先升後倒跌，但跌幅相對其他強勢股較小。比亞迪（1211）走勢亦相近，但此股主要憧憬2021年銷售強勁，在信與不信之間，波動會較大。吉利今年相對偏弱，集團傳統汽車銷售已回復增長，但在電動車發展策略比較混亂。品牌計有從富豪分拆出來的極星、自家品牌幾何，今年4月又推出楓葉。小型電動SUV楓葉30x，補貼後預售價6.88萬元至7.98萬元，走低端路線。但上汽通用五菱又推出了2.98萬元的電動車宏光Mini，8月份一出便售出15000輛，超越了Model 3排名第一，也可見低端市場競爭異常激烈，中高端又要面對特斯拉、蔚來、理想等品牌，自主品牌在電動車發展都比較困難，產品需具備極強競爭力。

吉利回A前有機會炒一轉

吉利股價落後同業，但年初至今也是正回報，現水平合理反映了傳統汽車銷售重回增長的狀况。集團7月份股價抽升，主要是炒作回科創板上市，但急升幾天便回落，股價失去動力。9月28日首發上會，根據招股書，吉利將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%，擬集資200億元人民幣，估計就是用於電動車業務。股價相對於7月高位有很大差距，反映市場對於登陸科創板並沒有給予溢價，有機會在臨回A前炒作一轉。

[張兆聰 還看今朝]