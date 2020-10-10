人民銀行行長易綱在人行主管的雜誌《中國金融》撰文，指主要發達經濟體中央銀行實施無限量化寬鬆的非常規貨幣政策「常態化」特徵明顯，不過推出初期會有一定作用，但長遠會刺激債務擴張和資產泡沫。他指中國貨幣政策堅持穩健取向，保持在正常貨幣政策區間，有利人民幣資產的全球競爭力。人行會盡可能長時間實施正常貨幣政策，促進居民儲蓄和收入合理增長。

易綱表示，2008年國際金融危機爆發後，主要發達經濟體持續實施超低利率和量化寬松政策，特別是今年應對新冠肺炎疫情影響。大力度刺激政策在初期有一定作用，但邊際效用遞減，退出難度遞增，長期還可能會刺激債務擴張和資產泡沫，固化經濟結構扭曲，影響收入分配的公平性，增加系統性風險隱患。

相對而言，中國保持在正常貨幣政策區間，是全球主要經濟體中少數實施正常貨幣政策的國家。正向利率曲線有利於為經濟主體提供正向激勵、經濟社會持續增長，和人民幣資產的全球競爭力。

他指，人行在保持資產負債表基本穩定的同時，亦實現有效的貨幣信貸增長。自2018年來，商業銀行平均法定存款準備金率從15%降至9%，商業銀行自主使用的資金相應增加，一部分可能用來歸還從中央銀行的部分借款，體現為中央銀行資產負債表「縮表」；另一部分可以用來發放更多貸款、創造更多貨幣，具有貨幣擴張效應。與此同時，人民銀行通過實施再貸款、再貼現等貨幣政策工具，又會相應「擴表」，總體上保持了中央銀行資產負債表的穩定。

因應新冠肺炎，人行要求銀行支持企業延期還款和擴大信用貸款，今年6月至8月，全國銀行業金融機構共對72.9萬戶、6176億元（人民幣，下同）普惠小微貸款實施延期，其中，地方法人銀行對46.4萬戶、3751億元普惠小微貸款實施延期。2020年3月至8月，全國銀行業金融機構累計發放普惠小微信用貸款1.89萬億元，比上年同期多發放6279億元；其中，一至五級地方法人銀行發放7753億元，比上年同期多發放2376億元。