雖然美國國會尚未通過第二輪振興經濟法案，不過總統特朗普改變態度支持達成協議，市場對國會通過更大型的財政援助感到樂觀，帶動美股周五上升。道指上升0.57%，報28586點，標普500指數上升0.88%，至3477點，納指上升1.39%，報11579點。

本周標指和納指分別上升3.8%和4.6%，創下7月份以來的單周升幅，道指上升3.3%，為8月以來的最大升幅。

特朗普接受節目訪問時表示，希望看到一個比民主共和兩黨提出規模更大的經濟振興方案。早前有報道指白宮將方案規模由1.6萬億美元升至1.8萬億美元，但仍低於民主黨的2.2萬億美元方案。

特朗普在周二時表示暫停兩黨救市談判，令當日標指下跌1.42%，不過特朗普在周四表示會恢復磋商。Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，市場對特朗普突然轉軚支持達成救市計劃的反應良好，救市協議很大程度上是政治問題，但很多投資者認為美國經濟實際上需要支持。

市場除了對美國將對刺激方案通過感到樂觀，投資者亦增加預期民主黨總統候選人拜登贏得選舉，將提出更大規模的經濟刺激方案，避險情緒下降，美匯指數周五收市報93.05點，為9月21日以來的低位。

恒指夜期收報24216點，上升0.74%，高水97點。ADR港股比例指數報24272點，上升0.63%。騰訊（0700）ADR折合報549.78港元，比港股周五收市高1.91%，中聯通（0762）ADR折合報5.09港元，比港股周五收市高1.43%。