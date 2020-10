螞蟻集團旗下的芝麻信用,早年被指參與中國建構的社會信用系統,與騰訊(0700)成為8家試點公司之一,螞蟻集團與騰訊正正是掌握著大量用戶行為模式數據,這個亦是美國政府較為憂慮的地方。大家還記得,9月中旬美國總統特朗普簽署針對TikTok及WeChat的行政命令,其中即時生效的正是手提電話的支付功能。螞蟻集團會否在上市前被美國「封殺」?

「Any provision of services through the WeChat mobile application for the purpose of transferring funds or processing payments within the U.S.」美國商務部9月18日發出針對TikTok及騰訊旗下WeChat的聲明,第二款特別提出限制WeChat的付款功能。與中國不同的是,美國相對重視國民的私隱(相對中國而言)。

《彭博》周四(8日)報道,特朗普團隊正「探討」全面封殺支付寶及騰訊支付的可能性,報道指出美國考慮的原因有二,一是憂慮中資開發的支付平台將主導全球電子支付;二是害怕中方企業獲得全球數以10億計客戶資料。對美國而言,在國家安全前提下考慮到,數碼或流動支付系統涉獵大量個人資訊,特別是阿里巴巴及騰訊過去被指參與中國政府的社會信用系統試點計劃。

值得留意的是,掌握支付系統等於掌握用戶的大量個人行為摸式,其中螞蟻集團旗下的芝麻信用,主要業務是透過分析支付系統的交易數據,評估用戶的交易行為。《金融時報》報道指出,芝麻信用正正是2015年其中一家參與中國政府社會信用系統試點的公司之一。問題是美國的「封殺」會否影響到螞蟻集團?不會。

美國有關當局較大機會利用《保護通訊資訊技術與服務供應鏈安全行政命令》(Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain)進行「封鎖」,有關行政命令基於2019年5月的《國際緊急經濟權力法》授權,包括限制美國境內企業使用、轉讓來自競爭對手國家或企業的服務或技術。

由於定義相對含糊或主觀,一旦美國政府祭出有關法規,螞蟻集團可以扭轉六壬的機會有限。幸而螞蟻集團在過去幾年(2017年至2020年上半年),海外業務佔整體營業額的百分比不超過6%,即使美國限制其境內企業使用支付寶,影響遠低於限制螞蟻集團旗下金融公司使用美元。

話說回來,「封殺」對上市沒有影響不代表上市借孖展抽新股值博,與其借孖展不如簡簡單單入飛抽一手,至少不會輸掉利息。

李鴻彥

