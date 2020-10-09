瑞聲科技（2018）宣布，旗下子公司誠瑞光學今（9日）引入18名本輪戰略投資者，合共斥資16.58億元（人民幣，下同）認購6.2億股新增股份，取得公司增資擴股後約9.3%股份。交易由紅杉資本透過旗下紅杉馳辰領投，斥資3.8億元認購1.4億股，取得誠瑞光學增資擴股後約2.2%股份。在完成增資後，瑞聲將持有誠瑞光學82.02%股份，誠瑞光學仍為其控股子公司。

資料顯示，誠瑞光學於今年7月已引入4名首輪戰略投資者，合共增資11.5億元。現再度增資16.58億元，使誠瑞光學最新公司法定資本增加至66.3億元。所得款項用作補充誠瑞光學的運營資本、相關資本支出、僱傭人員和相關研發費用等資金用途，以及誠瑞光學董事會批准的其他開支。

瑞聲表示，是次引入本輪戰略投資者，將進一步提升誠瑞光學的行業地位，促進股東結構多元化，拓寬獨立融資渠道，加速市場化進程。此舉也有利於借助戰略投資者的產業資源，把握行業發展趨勢。同時，瑞聲亦預期誠瑞光學將尋求適當時機考慮獨立上市，以充分利用資本市場的融資平台。

董事會認為，於光學業務引入戰略投資者，以及增資協議與股東協議的條款屬公平合理，並符合公司及股東們的整體利益。

瑞聲科技昨天收報44.65元，跌2.72%。

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