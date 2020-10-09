中國國務院總理李克強10月9日主持召開國務院常務會議，會議通過《新能源汽車產業發展規劃》，培育壯大綠色發展新增長點；決定在粵港澳大灣區部分地方推廣實行國際航運相關稅收優惠政策，推動更高水平對外開放。

據《新能源汽車產業發展規劃》，2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於80%。

會議指出，《新能源汽車產業發展規劃》明確充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業在技術路線選擇等方面的主體地位，更好發揮政府在標準法規制定、質量安全監管等方面作用。引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力。

為加大對粵港澳大灣區建設的支持、推動更高水平對外開放，會議決定，從今年10月1日至2023年12月31日，對在南沙自貿片區開展國際航運保險業務給予一定的稅收優惠；從今年10月1日起，對以珠三角9市37個港口為啟運港、以南沙保稅港區和前海保稅港區為離境港的水運貨物實行啟運港退稅政策，境內貨物啟運出口即可退稅，減少企業資金佔壓成本。

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