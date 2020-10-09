當代置業（1107）旗下物管及綠色物業諮詢公司第一服務（2107）今日公布，下周一（12日）起招股，招股價介乎1.86元至2.46元。每手2500股，入場費6211.97元。公司全球發行2.5億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎4.65億元至6.15億元之間。招股期至下周四（15日）截止，預計10月22日掛牌。海通國際為獨家保薦人。

管理層今日於記者會介紹，公司前期曾引入鼎暉資本及中金公司投資，其中鼎暉資本於2017年向公司投資1億元人民幣，並將持有至公司上市，不擬退出或轉讓股權。

根據初步招股資料，第一服務前身為於內地新三板掛牌的「第一物業」，之後公司重組，併入「第一人居」、即綠色人居解決方案業務。此部分業務包括能源站運營及維護、能源系統設計服務，以及提供綠色科技諮詢服務。截至今年4月底的4個月內，公司綠色人居業務收入佔總收入30.6%，物管業務收入佔總收入41.4%。

物管方面，公司主要管理住宅物業。截至今年4月底，公司在管面積為1500萬平方米。今年首4個月內來自母公司當代置業及其聯繫人的在管面積，佔公司在管建築面積的72.6%

公司首席執行官賈岩表示，未來發展方向之一將是與代建公司建立合作，亦會與第三方內房開發商建立合作關係；此外在併購上，則會考慮可以獲得穩定現金流的能源項目。

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