利豐繼最近完成私有化後，宣布新的領導層任命，由即任起委任集團總裁彭焜燿，出任集團行政總裁，馮裕鈞則接替馮國綸擔任集團執行主席，馮家第四代正式接手利豐帥印。在卸任主席後，馮國綸將繼續擔任利豐的控股公司董事會成員，並與兄長馮國經一起管理馮氏集團旗下各公司的業務。

集團主席馮國綸表示，彭焜燿在過去十年成功發展及壯大集團的物流業務。他去年獲任命為利豐集團總裁，將其強而有力的執行力帶入我們的供應鏈解決方案業務，其後，他亦肩負管理集團覆蓋五十多個經濟體的採購和生產網絡。他又形容，馮裕鈞對拓展利豐的業務有遠大抱負，他清楚掌握如何帶領集團在此瞬息萬變的環境中脫穎而出。

彭焜燿是於1999年加入利豐，並於2019年獲晉升為利豐集團總裁，已服務集團20年。此前，他從2004年開始擔任利和經銷集團的執行董事，直至公司在2010年被利豐收購。

馮裕鈞將獲委任為利豐集團執行主席，將監督集團的整體業務。他將與集團的新合作夥伴緊密合作，包括全球領先的物流倉庫營運商和投資機構普洛斯(GLP)，以及全球最大的技術驅動型電子商務公司之一京東，以提升數碼解決方案和探索新業務機會。

記者：陳偉燊

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