三星推本港首隻房託ETF 入場費3900元
文章日期：2020年10月9日 18:11
三星資產運用（香港）宣布，將推出三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港幣櫃台︰3187；美元櫃台︰9187），為本港首隻追蹤房託的ETF。
根據三星的資料，該房託ETF擬在下周四（10月15日）在港掛牌，預計管理費為0.65%，全年經常性開支達1.5%，估計年度跟蹤偏離度1.5%。上市價為2.5美元（約20港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3900港元）。港幣及美元櫃台均每半年派息一次，該指數的指示性股息率為5.73%。
該ETF追蹤標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數，投資於在新加坡、香港、澳洲、日本和南韓上市的房託。該指數在今年4月發布，根據最新截至9月底的月報，追溯歷史表現，今年至今淨收益跌13.12%，但近十年的年化淨收益為7.49%。指數主要追蹤12隻日本房託、8隻澳洲房託、8隻新加坡房託及1隻香港房託，據資料顯示，不是領展（0823），而是置富（0778）。
其他報道
諾基亞獲Orange比利時5G合同 華為：是「公平競爭」之結果
北水回歸帶動成交額逾1120億 恒指全周累升2.81% 阿里破頂後倒跌