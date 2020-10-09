內地出行平台嘀嗒出行（Dida）昨日於港交所（0388）遞表申請上市。資料顯示，海通國際、野村為聯席保薦人。據早前報道，集資額傳為5億美元（約為39億港元）。該公司中英文名與盛傳來港上市的「獨角獸」滴滴出行（DiDi）相似，但二者並無關係。

初步招股文件顯示，嘀嗒出行去年全年收入錄得5.8億元(人民幣．下同)。今年上半年收益為3.1億元，按年增66.2%，期內錄得虧損7.21億元。有關人士解釋，公司上半年錄得虧損是因應國際會計准則，將優先股按負債處理，上市後此類會計影響將不復存在。扣除優先股及相關金融負債的公允價值變動等因素後，公司上半年錄得經調整利潤1.5億元。

嘀嗒出行主營「順風車」，即是與陌生人一同乘搭車輛，並分擔費用。相比之下，滴滴出行亦經營順風車，但其他業務範圍較廣泛，包括網約車、代駕、租車等。

初步招股文件顯示，按去年順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行在內地所佔市場份額為66.5%。截止今年6月底，嘀嗒出行內地366個城市提供順風車服務，旗下有約1920萬名註冊私家車主，其中有980萬名認證私家車主。

記者：馬迪帆

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