舜宇9月手機鏡頭出貨量按年升15%
文章日期：2020年10月9日 16:47
手機設備商舜宇光學（2382）公布9月出貨數據，受海外疫情影響減少，以及公司手機攝像模組的市場份額上升，手機鏡頭出貨量升至約1.68億件，按年升15.5%，按月升3.2%。
按產品類別劃分，玻璃球面鏡片錄342.3萬件，按月急升87.6%，按年增加28.9%。其餘光學零件均錄增長，車載鏡頭出貨錄637.2萬件，按年升32%，按月升17.7%；其他鏡頭出產632.9萬件，按年跌5.2%，按月升6.4%。
同時，手機攝像模組出貨按年增長21.9%至5896.1萬件，按月跌2.9%；其他光電產品錄436萬件，按年微跌0.8%，按月升3.4%。
而顯微儀器方面，上月出貨1721.6萬件，按年微升0.1%，按月大增10.6%。
舜宇光學收報125.8元，跌2.63%。
記者：蔡穎霖
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