港股午後升勢無以為繼，日中一度倒跌134點，低見24059點，尾市跌幅收窄，收報24119點，跌74點或0.31%，穩守廿天線，連跌兩日。在北水重臨下，港股全日成交金額1125億元，較上日增加28.2%；國指跌6點或0.07%，報9617點。恒生科技指數收報7503點，跌0.1%。

過去一周，恒指累升2.81%或660點，連升兩周，藍籌中以藥明生物（2269）表現最好，累升7.42%；金沙中國（1928）表現最差，跌5.03%。國指過去5個交易日累升2.34%或220點。

ATMX個別走，騰訊（0700）撐市，收報539.5元，升0.84%，貢獻恒指21點；美團（3690）收報270元，升1.2%；小米（1810）收報20.95元，升0.48%；阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團仍未通過上市聆訊，阿里今早一度創上市新高，高見293元，收報286.2元，跌1.17%。

手機設備股偏軟，瑞聲（2018）跌2.72%，收報44.65元，為表現最差藍籌；舜宇（2382）跌2.63%，收報125.8元。

光伏、風電板塊全線回落，信義光能（0968）跌10.13%，收報13.66元；福萊特玻璃（6865）跌一成，收報25.4元。

市場憂疫情再度惡化，航空股受壓，國航（0753）收報5.15元，跌2.28%；南航（1055）收報4.28元，跌2.73%；東航（0670）收報3.39元，跌3.14%；國泰（0293）收報5.41元，跌1.1%。

中汽協推算，9月汽車行業銷量預估完成257.2萬輛，按年增長13.3%。汽車股普遍偏軟，比亞迪股份（1211）收報122.4元，跌4.67%；華晨中國（1114）收報7.43元，跌2.37%；廣汽集團（2238）收報6.65元，跌0.75%；東風集團股份（0489）收報4.92元，跌1.6%；長城汽車（2333）曾創52周高，高見11.48元，收報11元，跌1.61%；吉利汽車（0175）標青，收報15.8元，升1.28%。

恒大（3333）公布，集團物業年內累計實現合約銷售金額完成全年合約銷售目標的91.1%，收報19.6元，跌3.21%；

雲頂新耀（1952）今日上市，半日收報72.75元，較招股價55元升32.27%。