螞蟻集團仍未通過上市聆訊 IPO計劃或添變數 阿里現跌0.69%
文章日期：2020年10月9日 15:05
《彭博》報道，阿里巴巴（9988） 旗下螞蟻集團原訂於上周通過上市聆訊，惟至今仍未完成，倘其上市進程再進一步延後，螞蟻或未能於美國總統大選前完成上市，為其IPO計劃增添變數。阿里早市曾創新高，現時跌0.69%，報287.8元。
另《路透》報道，螞蟻集團旗下支付寶最新公告稱，五隻在該平台獨家開售的「創新未來18個月封閉混合基金」獲得累計超1000萬人認購，共募資600億元人民幣（下同）。
上述五隻基金將以戰略投資者形式參與螞蟻集團的IPO，並在倉位中配置最高10%的螞蟻集團股票。繼易方達、鵬華、中歐和匯添富後，華夏基金公告稱，旗下創新未來基金已經募集到120億元上限，並提前結束募集。
至此五隻螞蟻戰略配售基金全部售罄，每隻基金規模均為120億元。在認購期內，平均每秒有八位投資者下單，基金人均投入6000元。
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