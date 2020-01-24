《彭博》報道，阿里巴巴（9988） 旗下螞蟻集團原訂於上周通過上市聆訊，惟至今仍未完成，倘其上市進程再進一步延後，螞蟻或未能於美國總統大選前完成上市，為其IPO計劃增添變數。阿里早市曾創新高，現時跌0.69%，報287.8元。

另《路透》報道，螞蟻集團旗下支付寶最新公告稱，五隻在該平台獨家開售的「創新未來18個月封閉混合基金」獲得累計超1000萬人認購，共募資600億元人民幣（下同）。

上述五隻基金將以戰略投資者形式參與螞蟻集團的IPO，並在倉位中配置最高10%的螞蟻集團股票。繼易方達、鵬華、中歐和匯添富後，華夏基金公告稱，旗下創新未來基金已經募集到120億元上限，並提前結束募集。

至此五隻螞蟻戰略配售基金全部售罄，每隻基金規模均為120億元。在認購期內，平均每秒有八位投資者下單，基金人均投入6000元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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