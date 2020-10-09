恒指高開150點後回落，最多跌78點於24100點已回穩，半日收報24216點，升22點或0.09%；國指升0.48%。不過，中小型股有回吐，恒生中型股指數、小型股指數分別跌0.77%、0.62%。大市半日成交643億元，交投有改善。

科技股繼續成為焦點，恒生科技指數升0.86%。騰訊（0700）升逾1%，美團（3690）升4%，小米（1810）、比亞迪電子（0285）升2%。醫藥股做好，微創（0853）升半成，泰格醫藥（3347）升3%。不過，新能源、消費概念回吐，信義光能（0968）跌一成，比亞迪股份（1211）跌2%。華潤啤（0291）跌2%，海底撈（6862）頤海（1579）跌3%。另內房、重型機械股有沽壓。

部分急升的硬件股急回，TCL電子（1070）挫近兩成，富智康（2038）跌4%，舜宇（2382）跌2%。其中，舜宇可以留意。內地8月手機出貨量有所改善，按月回升，料趨勢可以持續，利好相關部件股。蘋果即將發公布新iPhone，刺激舜宇股價近日低位回升，走勢亦出現突破，昨天升穿50天線，雖然今早回吐但仍守125元，可以小注吸納，短線上望135元，惟低收125元宜先離場。

劉思明

投資版副主編