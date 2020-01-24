A股長假期後復市向好，港股半日高開高收。恒指半日升22點或0.09%，報24216點，成交金額642億元；國指升46點或0.48%，報9670點。恒生科技指數收報7575點，升0.86%。

ATMX全線漲，騰訊（0700）領升，半日漲1.31%，收報542元，貢獻恒指32點；其次為小米（1810），升2.4%，收報21.35元，推高大市21點，同時亦為升幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）創上市新高，見293元，收報292元，升0.83%；美團（3690）收報278元，升4.2%。

藍籌中以新世界發展（0017）表現最差，半日跌2.06%，收報38元。

內地黃金周長假結束，澳門濠賭業未見受惠，金沙中國（1928）跌1.55%，收報28.55元；銀娛（0027）跌0.95%，收報52.3元；新濠國際發展（0200）收報12.96元，跌0.46%；美高梅中國（2282）收報9.4元，跌1.05%；澳博控股（0880）收報8.63元，跌1.82%；永利澳門（1128）收報11.86元，跌1.17%。

新地（0016）旗下尖東帝苑酒店「爆疫」住客須今午前撤離，並會休業14天，新地收報98.15元，跌1.01%。酒店相關股個別走，大酒店（0045）升0.67%，收報6元；信和酒店（1221）收報2.35元，升0.86%；美麗華酒店（0071）報12.8元，升0.31%；富豪國際（0078）報2.88元，跌2.04%；跌1.03%；香格里拉亞洲（0069）報6.21元，跌1.12%。

恒大（3333）公布，集團物業年內累計實現合約銷售金額完成全年合約銷售目標的91.1%，收報19.82元，跌2.12%。

香港金融集團（0007）今早一度暴瀉近9成，中午收市前宣布停牌，停牌前報0.092元，跌81.41%。

雲頂新耀（1952）今日上市，半日收報75元，較招股價55元大幅漲36.36%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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