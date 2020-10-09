華納媒體擬進行重組 或裁員數千人(截圖自公司網頁)

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國電話電報公司(AT&T)旗下的華納媒體(WarnerMedia)準備進行重組，計劃降低成本達20%，因新冠狀肺炎疫情導致電影票、有線電視訂閱和電視廣告的收入流失。

該知情人士表示，有關重組行動預計在未來幾周展開，將導致華納兄弟(Warner Bros)製片公司以及HBO、TBS和TNT等電影片道裁員數千人。

華納媒體早於8月份在華納兄弟裁員500多人後，今次進行第二波大裁員行動。

疫情拖累影視業，包括華特迪士尼(Walt Disney)和Comcast旗下NBC Universal在內的競爭對手也在近幾個月進行裁員。

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