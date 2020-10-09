新地（0016）旗下尖東帝苑酒店公布，接獲衛生署衛生防護中心的通知，要求酒店入住的房客於今日中午前撤離酒店。需要撤離的房客，酒店可協助安排遷往其他酒店入住。而已預訂酒店房間或餐廳的客人可作免費取消或免費退款。酒店及各餐廳將於10月23日恢復營業，並開始接受房間預訂。

鑑於目前新型冠狀病毒情況，帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，並已委託專業消毒清潔服務公司進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養。期間未能接受客房、餐廳或其他預訂。

酒店相關股今早個別發展，新地現報98.7元，跌0.45%；大酒店（0045）現報6元，上升0.67%；信和酒店（1221）報2.35元，升0.86%；美麗華酒店（0071）報12.82元，升0.47%；鷹君（0041）報18元，暫無升跌；長實（1113）現報38.4元，跌0.65%；富豪國際（0078）報2.92元，跌0.68%；新世界（0017）報38.4元，跌1.03%；香格里拉亞洲（0069）報6.21元，下跌1.12%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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