中國今年「十一」長假期間，零售和餐飲企業銷售總額按年略有增長，國內旅遊收入恢復至去年的近70%。

中國商務部統計數據顯示，10月1日至8日，全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元(人民幣．下同)，日均銷售額較去年「十一」黃金周增長4.9%。

另外，文化和旅遊部的數據顯示，8天長假期間，全國共接待國內遊客6.37億人次，恢復至去年同期的79%；實現國內旅遊收入4665.6億元，恢復至去年同期的69.9%。

今年十一黃金周逢國慶節、中秋節疊加，延長至8日，較去年7日增加1日。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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