財新公布，9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54.8，較早的8月提高0.8個位數，好過市場預期的54.3，連續五個月處於分裂區間。

此前公佈的9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53，較8月下降0.1個百分點，受此拖累，9月財新中國綜合PMI下降0.6個百分點至54.5。

9月服務業新訂單指數小幅上升，連續五個月處於擴張區間。調查樣本顯示，市況轉強，新項目開發，有助於提振銷售。

服務業新出口訂單指數連續三個月處於收縮區間，且降幅較8月小幅擴大。部分受訪企業反映，疫情繼續對出口銷售造成衝擊。

9月服務業企業樂觀度在擴張區間小幅提高，與長期均值大致持平。中國服務業企業繼續樂觀預期未來一年經營活動會有增長。業界普遍認為，疫情一旦結束，全球經濟狀況將會轉強，客戶需求會上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於新冠疫情之後的恢復期，恢復速度還有所加快。疫情后製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。

王喆指，海外疫情的反復和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

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