恒大今早公布了9月1日至10月8日的合同銷售額為1416億元人民幣(下同)，而年初至今的合同銷售額為5920億元，已完成全年目標6,500億元的91%。銀河聯昌報告指，意味恒大在9月25日至10月8日的14天內期間賣出了約900億元或平均每天銷售額為64億元，創下行業紀錄。該行並估計，鑑於恒大積極的去槓桿策略，淨負債率可能會從2020財年中期的200%顯著降至2021財年的100%以下。

銀河聯昌指出，早前恒大開出目標，要9月和10月的銷售總額達到2000億元，知道一些投資者對此表示懷疑，但按上述的情況，公司的確能完成此極高目標，以及按年增長三成的8000億元內部銷售目標並非遙不可及。

該行指，除了最新的強勁銷售業績，再加先前與大多數戰略投資者達成的A股重組協議，以及恒大即將進行的兩筆籌資額達800億港元的IPO，將很大程度上緩解了投資者對其違約或流動性風險的擔憂。有鑑恒大積極的去槓桿策略，該行估計恒大的淨負債率可能會從今年中的200%顯著降至2021財年的100%以下。

記者：方楚茵

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