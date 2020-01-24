美股高收，A股復市，北水重臨，港股今早高開。恒指今早高開150點或0.63%，報24343點，成交金額33億元；國指今早高開65點或0.69%，報9690點。恒生科技指數開市報7567點，升0.75%。

友邦（1299）撐市，開市升1.19%，報80.95元，貢獻恒指29點。ATMX全線走高，騰訊（0700）報537.5元，升0.47%；阿里巴巴（9988）報291元，升0.48%；美團（3690）報270元，升1.2%；小米（1810）報21.3元，升2.16%，為表現最好藍籌。中行（3988）表現最弱，跌0.83%，報2.39元，屬表現最曳藍籌。

多間內房公布營運數據，恒大（3333）公布，集團物業年內累計實現合約銷售金額完成全年合約銷售目標的91.1%，開市報19.92元，跌1.63%。中海外（0688）9月合約物業銷售金額按年增加20.5%，報19.92元，升0.71%；保利置業（0119）今年首9個月，合約銷售額按年升18.4%，開市報2.31元，升0.87%。

太古（0019）旗下太古海洋開發擬將經營風力發電站安裝及維修等業務的 Swire Blue Ocean （SBO）分拆於奧斯陸證券交易所上市，開市報38.1元，升0.26%。

吉利汽車（0175）9月汽車銷量達12.64萬輛，按年升11%，開報15.78元，升1.15%。

雲頂新耀（1952）今早上市，開報70.55元，較招股價55元大幅漲28.27%。

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