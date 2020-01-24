美股向上，港股ADR做好，收升112點或0.47%，收報24306點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.77%，折合報539.1元；匯控（0005）升0.31%，折合報31.5元；建行（0939）升0.12%，折合報5.03元。

日經平均指數今早高開66點或0.28%，一度升最多78點或0.33%，現報23664點，升0.07%。韓股假期休市。

澳洲股市今早低開0.04點，曾跌最多14點或0.24%，現報6090點，跌0.18%。

焦點股份：

A股假期後復市。

多間內房股公布營運數據。中海外（0688）9月合約物業銷售金額約348.92億元人民幣，按年增加20.5%。

中海宏洋（0081）9月合約銷售額80.62億元人民幣，按年增加1.02倍。

保利置業（0119）公布，今年首9個月，集團錄得合約銷售額折合約341億元人民幣(下同)，按年升18.4%。

恒大（3333）公布，截至昨日（8日），集團物業年內累計實現合約銷售金額5922.5億元，完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。

中國金茂（0817）公布，今年首9個月，集團累計取得簽約銷售金額共計1618.2億元，按年升30.7%，累計簽約銷售建築面積約853.57萬平方米。

太古（0019）公布，集團旗下太古海洋開發擬將經營風力發電站安裝及維修等業務的 Swire Blue Ocean （SBO）分拆於奧斯陸證券交易所上市。

吉利汽車（0175）公布9月汽車銷量，總銷量達12.64萬輛，按年升11%，按月升11%。

市場消息指，合景泰富（1813）分拆的旗下物管公司合景悠活通過港交所上市聆訊。

雲頂新耀（1952）今早上市。