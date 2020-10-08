財匯局行政總裁一職懸空長達約18個月，今日新任終於塵埃落定。港府今日公布，委任前英國財匯局高層Marek Grabowski為財匯局行政總裁，任期三年，將於下周一（12日）上任，任期至2023年10月止。

綜合政府及社交媒體資料，Grabowski自2010年起，在英國財匯局（FRC）任職審計政策總監（Director of Audit Policy），負責會計界人士在審計、核證及專業道德方面工作。在此之前，他曾於四大會計事務所之一的羅兵咸永道英國分部任職逾30年，其中擔任合伙人的時間長達20年，涉及前線、審計及資本市場各方面工作。此外，他曾於劍橋大學修讀自然科學。

上一任財匯局行政總裁衛皓民（Paul F Winkelmann）於去年3月底退任，共任職三年。衛皓民同樣出身羅兵咸，曾在該事務所任職逾30年，亦是該所在香港設立金融服務業的首批合伙人之一。衛皓民具深厚香港背景，曾擔任香港會計師公會會長。

財庫局長許正宇今日表示，Grabowski在會計專業的資歷深厚，對監管及合規工作有深入認識，期待其未來作出貢獻。根據政府公告，該職位選拔是由財匯局內部遴選委員會負責、進行全球招聘。委員會主席由許正宇擔任，成員則包括該局主席黃天祐、前執董楊逸芝、證監會前主席唐家成，以及一名不具名代表，共計4人。

許正宇今日同時強調，監管上市實體核數師的新體系於去年10月生效，而財匯局的職能將對本港作為金融中心的地位至關重要。政府數年前推行核數師監管改革，去年10月，監管核數師的權力正式由香港會計師公會移交至財匯局，後者現時負責核數師註冊、調查及紀律處分等工作。

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