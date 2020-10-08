澳洲傳媒就皇冠渡假村股東詹士帕克（James Packer）參與澳洲新南威爾斯的賭牌研訊會報道，詹士帕克在作供時承認，曾經與現時被禁入境澳洲的太陽城集團老闆周焯華會面，他更曾經親自推動，透過太陽城為皇冠渡假村位於墨爾本及珀斯的賭場，引入更多國際性的貴賓博彩客戶。

不過，他強調，他從來沒有和賭廳或中介人有緊密關係，亦沒有參與過賭廳管理。在被問及會否就皇冠渡假村營運時的高風險文化，承認責任時，他指出：「會接受一些責任」。至於中國在2014年打擊資本外流，皇冠有否被利用成內地資金洗錢的渠道，他明言沒有印象。他在作供時形容，在出任皇冠渡假村董事會的經歷痛苦及令人震撼，要處理研訊上的問題，他認為最重要是董事會內要有更多獨立董事。他誓言不會再出任公司董事。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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