澳洲皇冠渡假村股東詹士帕克曾晤周焯華 研引入更多國際貴賓博彩
文章日期：2020年10月8日 20:35
澳洲傳媒就皇冠渡假村股東詹士帕克（James Packer）參與澳洲新南威爾斯的賭牌研訊會報道，詹士帕克在作供時承認，曾經與現時被禁入境澳洲的太陽城集團老闆周焯華會面，他更曾經親自推動，透過太陽城為皇冠渡假村位於墨爾本及珀斯的賭場，引入更多國際性的貴賓博彩客戶。
不過，他強調，他從來沒有和賭廳或中介人有緊密關係，亦沒有參與過賭廳管理。在被問及會否就皇冠渡假村營運時的高風險文化，承認責任時，他指出：「會接受一些責任」。至於中國在2014年打擊資本外流，皇冠有否被利用成內地資金洗錢的渠道，他明言沒有印象。他在作供時形容，在出任皇冠渡假村董事會的經歷痛苦及令人震撼，要處理研訊上的問題，他認為最重要是董事會內要有更多獨立董事。他誓言不會再出任公司董事。
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