美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday申請破產保護，而在申請破產保護過程期間中，餐廳仍照常營業。因為疫情，集團已關閉185間餐廳，而目前直接營運的分店和其他特許經營的分店仍有268間，指暫時未打算再關閉額外的餐廳。而香港Ruby Tuesday表示不受影響。

記者以電話向香港各分店的Ruby Tuesday查詢，有銅鑼灣分店店員透露，公司已向店員交代事件，香港分店不受影響，強調香港分店是獨立經營，香港分店的老闆和美國老闆是分開的。而有九龍灣店員指，香港是安全的，指顧客不用擔心，而今日已收到8個客人的來電查詢，店員表示「Hong Kong is safe. Don't worried 」。

根據香港Ruby Tuesday的官網顯示，香港的分店為特許經營。Ruby Tuesday是由Asia Pacific RT (Hong Kong) Limited擁有。而香港Ruby Tuesday於社交媒體Facebook發聲明，稱香港業務是與美方特許經營，不受美國破產保護影響，並不涉及重組計劃，更表示財務穩健。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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