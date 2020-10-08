實惠與香港寬頻推出「無菌智能家居」方案
文章日期：2020年10月8日 18:41
Pricerite實惠聯同香港寬頻（1310）推出「無菌智能家居」，顧客只需進行簡單安裝，無需大肆裝修，配合香港寬頻HKBN Home手機應用程式即可輕易在外遙控家電及設置場景。雙方更在九龍灣MegaBox的Pricerite實惠新零售概念店聯手推出「無菌智能家居」體驗單位，展示一系列智能家居場景，涵蓋從入屋後的消毒程序、智能檢測家中空氣質素，以至日常智能家居生活及消閒娛樂。
兩公司舉例指，例如用家可在進入大門前，透過HKBN Home手機應用程式遙距控制，或入屋時自動啟動RHT天花式空氣淨化機；另鞋櫃內置的手提智能感應消毒燈HONEY Pro會以紫外線自動消毒鞋履；甚至有空氣檢測儀，可時刻監控家中空氣質素，一旦數據超出預設指標，空氣淨化殺菌機隨即啟動。在睡意漸濃時亦可透過語音關閉智能LED燈。透過HKBN Home手機應用程式預設場景，用家可輕鬆將客廳切換成電影院模式，只需按下一鍵或透過語音，電視頻道、音響聲量及燈光等便會自行調節。大門及窗戶可安裝感應器提防外來人士乘虛而入。
實惠集團行政總裁梁兆邦表示，是次推出的「無菌智能家居」方案，會全方位滿足香港人對家居生活的追求。香港寬頻持管理人及行政總裁—住宅方案蕭容燕則稱，繼早前宣布雙方展開策略夥伴合作，是次再度攜手推出智能家居方案，目的是推動智能家居普及化，讓顧客可以大眾化的價格，輕鬆打造個人化的智能家居系統。，進一步保障家居安全。
記者：陳偉燊
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