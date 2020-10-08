台積電9月收入按年升24% 第三季按年升21％
文章日期：2020年10月8日 17:53
台積電公布，9月收入達1275.85億元新台幣（約345億港元），按年升24.9%，按月升3.8%。集團指，在趕貨給華為的帶動下，和蘋果、AMD等大廠卡位搶產能下，第三季收入達3564.26億元新台幣，按年升21.65%，按季升14.7%，改寫去年第四季寫下的單季新高紀錄，和優於財測預期。
而累計首九個月的收入達9777.22億元新台幣，按年升29.9%，而第三季受惠的5G手機、高效運算、物聯網應用需求持續帶動下，7奈米、5奈米的動能需求強。台積電財測原預計第三季營最多115億美元（約3390億新台幣），最終數據勝預期。
有台媒引述外資估計，指台積電第三季每股純利將會在4.65至4.8元之間，可望延續上季的強勁，再改寫單季純利和每股純利新高。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？
日期：10月9日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400
報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
其他報道
保利置業首9個月合約銷售額增18% 中海外9月物業銷售額增兩成
恒指跌幅收窄至49點 雖守20天線 但50天線跌穿100天線