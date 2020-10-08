太古（0019）公布，集團旗下太古海洋開發擬將經營風力發電站安裝及維修等業務的 Swire Blue Ocean （SBO）分拆於奧斯陸證券交易所上市。

根據公告，SBO主要業務包括為離岸風力發電站安裝發電站扇葉及基座，以及為北歐水域的離岸風力發電業提供操作及維修服務、住宿、桅杆安裝以及移除及拆解服務。太古表示，分拆上市將賦予 SBO 獲得外部資本渠道，使 SBO 能夠增加訂單及營運能力、加強營運靈活性，以及抓緊機會開拓正在美國及北亞冒起的離岸風力發電市場，因此預計有助 SBO 下一階段的擴展計劃。於SBO 完成分拆上市後，太古海洋開發會繼續為 SBO 重要股東。

SBO 已委聘 DNB Markets及 SpareBank 1 Markets 作為是次建議分拆的聯席全球協調人及賬簿管理人。集團預期，分拆計劃將在2020年第四季完成，但須視乎市場情況而定。太古已根據香港《上市規則》向聯交所遞交分拆上市申請。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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