吉利：9月汽車總銷量按年升11％
文章日期：2020年10月8日 17:29
吉利汽車（0175）公布9月汽車銷量，總銷量達12.64萬輛，按年升11%，按月升11%。汽車出口量按年增長超過2倍至8,068輛，而國內的9月銷量達11.83萬輛，按年升6%，而累計首9個月的銷量達87.55萬輛，按年跌9%。吉利表示，已達至集團全年經修訂銷量目標132萬輛的66%。
當中新能源汽車和電氣化汽車售出6092輛，而轎車、運動型多用途車和多用途汽車的銷量分別為4.32萬輛、7.96萬輛和3549輛。而期內，集團領克品牌汽車的總銷量達1.9萬輛，按年升38%，並創下該品牌歷史最高的月銷量。
吉利汽車收市價報15.6元，升0.645%，成交金額達6.24億元。
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