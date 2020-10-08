吉利汽車（0175）公布9月汽車銷量，總銷量達12.64萬輛，按年升11%，按月升11%。汽車出口量按年增長超過2倍至8,068輛，而國內的9月銷量達11.83萬輛，按年升6%，而累計首9個月的銷量達87.55萬輛，按年跌9%。吉利表示，已達至集團全年經修訂銷量目標132萬輛的66%。

當中新能源汽車和電氣化汽車售出6092輛，而轎車、運動型多用途車和多用途汽車的銷量分別為4.32萬輛、7.96萬輛和3549輛。而期內，集團領克品牌汽車的總銷量達1.9萬輛，按年升38%，並創下該品牌歷史最高的月銷量。

吉利汽車收市價報15.6元，升0.645%，成交金額達6.24億元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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