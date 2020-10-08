晨星：看好中國科企 料螞蟻集團估值達3160億美元
文章日期：2020年10月8日 17:21
晨星香港（Morningstar）發布第4季市場展望，亞洲高級股票分析員譚綺蘅（Chelsey）表示，低利率環境下吸引資金流入股票市場，中國經濟亦領先復蘇，股市方面看好科技板塊，尤其是金融科技。
當中螞蟻集團為全國最大的金融科技公司及獨角獸。她預期，公司經營利潤率將由2019年的20%，上升至2029年的30%，料估值可達3160億美元。公司有7億活躍用戶使用平台的支付功能，這些用家主要是年輕人，長遠使用平台服務並為公司提高收入。公司主要經營三類服務，包括信貸、 投資及保險。在目前低利率環境下，更多人轉移線上消費，以及螞蟻集團擁有用戶消費及信貸紀錄等優勢，預期公司佔市場份額會由3.1%上升至4%。
對於中美角力對內地科技公司的影響，她表示目前美國對TikTok及微信實施封殺，不過海外業務對兩間公司收入影響不大，事實上他們收入主要來自中國。對於有聲音指，中國科企有泡沫，惟她不認同，反指仍看好10隻中國科技公司如騰訊（0700）、 阿里巴巴（9988），指過去受疫情帶來輕微影響，不過現時估值仍吸引，又預期疫情過後料百度(BIDU)盈利會回復上升。
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