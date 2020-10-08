傳蘋果AirPods Studio 延至下月初發貨
文章日期：2020年10月8日 16:31
蘋果將於本13日舉行線上發表會，外界估計iPhone 12 系列及頭戴式耳機AirPods Studio 有望登場。惟外國知名科技達人Jon Prosser預測， AirPods Studio要到本月20日才能完成量產，本月底或下月初才有望開始發貨。
Prosser又指，蘋果亦有可能於下月的活動中，直接推出AirPods Studio。有傳AirPods Studio 擁有降噪技術，並可透過U1晶片，達成方位感知及高質聲音重現。
此前，蘋果停止第三方耳機銷售，有分析指蘋果將加強促銷自家耳機相關產品，拓展音訊領域。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？
日期：10月9日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400
報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
其他報道
恒指跌幅收窄至49點 雖守20天線 但50天線跌穿100天線
新世界底價逾47億一統皇都戲院大廈業權 承諾盡力保留和重塑歷史面貌