蘋果將於本13日舉行線上發表會，外界估計iPhone 12 系列及頭戴式耳機AirPods Studio 有望登場。惟外國知名科技達人Jon Prosser預測， AirPods Studio要到本月20日才能完成量產，本月底或下月初才有望開始發貨。

Prosser又指，蘋果亦有可能於下月的活動中，直接推出AirPods Studio。有傳AirPods Studio 擁有降噪技術，並可透過U1晶片，達成方位感知及高質聲音重現。

此前，蘋果停止第三方耳機銷售，有分析指蘋果將加強促銷自家耳機相關產品，拓展音訊領域。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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