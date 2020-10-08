會計事務所致同今日發布報告，回顧近期上市公司異常情況，報告指出，截至今年8月底，上市公司因審計師而受到異常影響的案例（auditor-triggered cases）激增七成，相信主要是受疫情影響，大量公司要押後披露審計後的年報。另一方面，因沽空機構而受到影響的案例，則因受限新冠疫情的出行限制而大大減少。

本報於今年年初曾報道，去年年底年結的上市公司，因受疫情影響，未能按時在3月底公布業績，而與港交所進行磋商「拉鋸戰」。雖然風波平息，但根據今日致同調查結果，實際仍有一定數量的公司至今未能公布業績。致同統計顯示，截至今年8月底的過去12個月內，調查樣本中，共有多達七成上市公司受疫情影響，未能按原訂時間發布業績，15%上市公司則因非疫情原因而未有按時披露。受疫情影響的七成公司中，又有44%至今都未能公布經審核業績。按此計算，即是約佔整體統計樣本的30%。

會計師事務所法证諮詢服务部主管湯飈表示，另一需要留意情況，則是港交所早前修改《上市規則》，若核數師對公司年度初步業績給出「無法表示意見」（disclaimer of opinion）或「否定意見」（adverse opinion），該所便可要求公司停牌。湯飈指出，這一新規將適用於去年9月1日或之後開始的財政年度，換句話說，即是對於大部分上市公司，此新規在2020年度將首度應用。湯飈認為，可留意此後新規對上市公司的影響，以及港交所的處理手法。

湯飈亦指出，過去12個月內，沽空機構的活動明顯減少，相信是因為受疫情影響，機構人員難以到港實地考察。他亦指出，過去一年內，證監會未有應用《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第8章第1條權力，勒令上市公司停牌。該條文規定，若證監會認為公司章程、公告、重組等文件涉及虛假，則可勒令公司停牌。湯飈指出，近期證監會的執法，往往多是針對個人。

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