外圍上升，港股尾段跌幅收窄，恒指收市跌49點或0.2%，報24193點，守住20天線(24026點)，成交金額877億元，較上日減少4.76%；國指跌4點或0.05%，報9624點。恒生科技指數收報7511點，升0.22%。

恒指今早高開20點見全日頂，最多曾倒跌220點，跌穿20天線，雖然收市可守於其上，不過，中線指標卻出現「死亡交叉」的50天線(24620.95點)跌穿100天線(24635.25點)。

藍籌19隻升，28隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升2.87%，收報129.2元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.92%，收報20.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。藥明生物（2269）升1.48%，收報205.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點。

雖然美國曾討論對中國兩大支付系統作出限制，不過兩大科企股價未受拖累，騰訊（0700）收報535元，無升跌；阿里巴巴（9988）收報289.6元，升0.49%。

本港疫情再爆發，抗疫股再展升勢。香港電視（1137）收報12.16元，升11.56%；日清食品（1475）收報8.13元，升4.23%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.74元，升8.82%。

內地綜藝節目製作商煜盛文化（1859）午後暴跌，最多跌65%，低見0.44元，創新低，收報0.58元，跌53.9%

澳門黃金周首7日訪客累跌85%，內地客跌83.6%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報13.02元，跌3.41%；美高梅中國（2282）收報9.5元，跌0.31%；澳博控股（0880）收報8.79元，跌2.98%；永利澳門（1128）收報12元，跌2.28%；銀河娛樂（0027）收報52.8元，跌1.95%；金沙中國（1928）收報29元，跌2.85%。

新世界（0017）底價逾47億一統皇都戲院大廈業權，新世界收報38.8元，跌0.77%。

破頂股包括，綠城中國（3900）創52周高，見15.7元，收報14.96元，升7.94%；高偉電子（1415）創52周高，見5.77元，收報5.6元，升13.59%；周大福（1929）創52周高，見11元，收報10.78元，升4.66%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見129.8元，收報128.4元，升5.94%；長城汽車（2333）創52周高，見11.26元，收報11.18元，升5.47%；新意網集團（1686）創52周高，見7.19元，收報7.17元，升5.6%；海底撈（6862）創上市新高，見62.65元，收報61.8元，升3.34%；嘉里物流（0636）創上市新高，見15.46元，收報15.28元，升9.61%；龍湖集團（0960）創上市新高，見46元，收報44.95元，無升跌。

破底股包括，華潤燃氣（1193）見52周低33.3元，收報34.35元，跌0.58%；環球實業科技（1026）見52周低0.102元，收報0.102元，跌6.42%；譽宴（1483）見52周低1.15元，收報1.22元，跌6.15%；中信銀行（0998）見52周低2.93元，收報2.97元，升0.34%；華潤燃氣（1193）見52周低33.3元，收報34.35元，跌0.58%；民生銀行（1988）見52周低3.85元，收報3.86元，跌1.03%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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