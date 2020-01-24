渣打銀行今宣布，完成首宗以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）定價的，美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易，並且完成首宗以3個月香港銀行同業拆息（LIBOR）及擔保隔夜融資利率定價的，美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易。隨著以倫敦銀行同業拆息（HIBOR）計價的產品逐漸退出市場，這些交易今次成功進行，為市場在2021年底由美元倫敦銀行同業拆息，過渡至擔保隔夜融資利率奠定良好基礎，並為市場參與者提供額外的對沖工具。

渣打金融市場環球區域主管陳銘僑表示，渣打在香港的利率衍生產品市場上擔當領先的角色，協助市場過渡至新的利率基準（即港元HONIA和美元SOFR），認為香港的資本市場近年迅速擴張，刺激市場對沖利率風險的需求增長。隨著業界正在轉型至新的基準，該行致力為客戶提供創新的金融產品，以滿足他們不斷轉變的需要。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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