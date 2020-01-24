雲頂新耀超購653倍 凍資2280億
文章日期：2020年10月8日 15:41
生科股雲頂新耀（1952）今日公布配售結果，上限定價55元，吸引全城30.9萬人認購。最終公開發售超購653.41倍。國際配售超購26倍。相當於招股期間凍資2280億元。16名基石投資者包括GIC、高瓴、貝萊德等，共認購本次IPO的49.9%股份，共計佔上市後11.2%股權。
散戶認購方面，一手中籤率僅2%。80手才穩中一手，即每張飛達約222萬元才可保證中籤。每張「頂頭槌飛」價值約1.76億元，共有144名大戶入飛。暗盤交易將於今日下晝4時15分於個別券商開市。
昨日掛牌的生科股嘉和生物（6998）公開發售方面獲1247倍超購，暗盤更一度升近九成。但首日掛牌遜暗盤，收市升38.8%，惟每手帳面仍可獲利3600元。
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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
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