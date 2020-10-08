駿隆與香港民意研究所連續第9年合作，進行公眾對強積金管理及信心的意見調查。調查顯示，今年成員對整體強積金信心指數由去年的3.2分微升至3.3分（10分為滿分），仍持續偏低，當中予以5分或以上的受訪者佔36%，與去年相若。期內，因疫情而留意強積金資訊的市民中，有62%有積極管理其強積金，當中有71%是進行基金轉換。

是次調查於今年7月30日至8月17日期間，以電話訪問1,008名年齡介乎18至64歲，並正在參加強積金供款計劃的香港居民，旨在研究強積金成員的行為、認知，以及對強積金作為退休保障的信心和期望等方面的發展趨勢。

至於僱主協助方面，63%受訪成員認為若僱主能為其提供多於一個表現較好的強積金服務供應商以供選擇，對管理強積金最有幫助，其次61%受訪成員認為僱主可定期檢視強積金服務供應商之投資表現，並於有需要時作出更換。然而，實際上只有約一成受訪成員曾獲現時僱主提供上述協助，有逾六成人並未獲得任何協助，反映成員的期望與現實情况間存在相當大的落差。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，今年全球經濟雖受疫情影響，但喜見成員對強積金的信心仍見上升，但由於大部分強積金計劃均由僱主揀選，認為僱主應為僱員提供更多協助，仍有很大的改善空間，同時成員自身亦需主動了解更多相關資訊，包括計劃內容及基金表現等，又認為業界需加強改善市場資訊透明度，相信有一定幫助。

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講者：王冠一教授

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