環球股市持續波動，或影響強積金的投資表現。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，受疫情及各國政府逆周期措施的影響，包括量化寬鬆及補貼政策等，市場氣氛於今年首季後急轉直上，雖然9月下跌2.2%，但年初至今整體強積金回報累升1.6%，預計今年全年將保持正數，維持年初時估計有1.23%至6%的升幅。

他續指，期間駿隆股票基金指數升0.2%，混合資產基金指數累升2%升幅最高，固定收益基金指數則升1.9%。股票成份基金中，以大中華股票基金累升7.6%表現最好，其次北美股票基金累升6.4%；香港股票基金表現則較平穩，年初至今錄1.7%升幅，較恒指總回報（跌14.2%）高出15.9%，反之香港股票（指數追蹤）基金表現疲弱，累跌14.4%。

他指出，港股基金回報佳，主要是由於主動型基金表現卓越，相信是基金經理選中表現強勁的股票如新經濟板塊等所帶動。至於兩類預設投資策略（DIS）基金中，由於分散投資於環球市場及不同類型的資產，核心累積基金錄得3.4%的正面回報，65歲後基金則上升5.3%。

至於資金流方面，由今年次季開始，強積金資金不斷從高風險資產，包括股票基金及混合資產基金，流出至較低風險的固定收益基金，至8月資金流動情況開始逆轉。由於市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎，他預期，新經濟及藥業板塊將會持續強勢，債券價格亦持續高企，長債出現持續調整跡象。

他續建議，投資者要留意美國選情所引致的風險及中美關係惡化對周邊地區的影響，長線可根據自身風險承受能力分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高股票類別基金。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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