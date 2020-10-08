澳門公布，十一黃金周第7日，訪澳旅客人數19115萬人次，按年跌75.3%，累計首7日為13.92萬人次，按年跌85.7%。

而來自內地的訪澳旅客第7日達17534人次，按年跌66.9%，首7日累計人數達12.99萬人次，按年跌83.6%。

濠賭股半日下跌，新濠國際發展（0200）收報13.04元，跌3.26%；美高梅中國（2282）收報9.38元，跌1.57%；澳博控股（0880）收報8.74元，跌3.53%；永利澳門（1128）收報11.94元，跌2.77%；銀河娛樂（0027）收報52.4元，跌2.69%；金沙中國（1928）收報28.85元，跌3.35%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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