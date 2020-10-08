新世界底價逾47億一統皇都戲院大廈業權 將盡力保留和重塑歷史面貌。由英國及香港專家組成的保育皇都團隊，包括左起AGC董事林中偉、新世界執行副主席鄭志剛、WilkinsonEyre 董事Matthew Potter及Purcell文化遺產董事 Brian Anderson。

擁有68年歷史的北角皇都戲院大廈重建項目今日進行強拍，由新世界（0017）以底價47.76億元投得，為歷來金額最大的強拍個案。

新世界指，將盡力復修該一級歷史建築，保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，致力重現上世紀50年代的輝煌。

集團又指，已就項目聘請了國際及本地精英建築保育團隊，當中成員包括負責復修獲聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區文化遺產保護獎卓越獎項的香港「大館」、來自英國的建築事務所Purcell ; 曾負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國著名建築事務所WilkinsonEyre等。新世界在11月中完成法律程序成為業權持有人後，須待建築保育團隊進入皇都戲院，進行全面及仔細的勘探工作，才能擬定出詳細保育及發展兼備的方案。此外，新世界早前特別成立顧問委員會，就如何落實保育皇都戲院給予意見。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，將努力在硬件及軟件上融合，把歷史價值、文化氣息及社區情懷注入未來的皇都戲院中，讓皇都戲院重生。