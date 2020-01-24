恒指半日跌189點或0.78%，報24053點，企穩於20天線(24019點)，成交金額491億元；國指跌66點或0.69%，報9562點。恒生科技指數收報7452點，跌0.56%。

藍籌6隻升，42隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升2.31%，收報128.5元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.84%，收報20.65元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。建行（0939）升0.4%，收報5.03元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點。

美國擬對騰訊（0700）、螞蟻實施限制，因憂慮支付系統威脅國安，另外，阿里巴巴（9988）將推出線下「1元店」。騰訊收報532元，跌0.56%；阿里巴巴收報287.8元，跌0.14%。

融創（1918）公布9月份實現合同銷售金額約689.4億元人民幣。融創中國（1918）收報30.75元，無升跌。

耀才證券金融（1428）中期稅前溢利升7成，創新高。收報1.98元，升8.19%。

破頂股包括，綠城中國（3900）創52周高，見15.08元，收報15.06元，升8.66%；高偉電子（1415）創52周高，見5.4元，收報5.32元，升7.91%；周大福（1929）創52周高，見11元，收報10.7元，升3.88%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見129.8元，收報127.2元，升4.95%；長城汽車（2333）創52周高，見11.16元，收報11.06元，升4.34%；新意網集團（1686）創52周高，見7.1元，收報7.04元，升3.68%；雲智匯科技（1037）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升34.55%；嘉里物流（0636）創上市新高，見15.46元，收報15.2元，升9.04%。

破底股包括，中信銀行（0998）見52周低2.93元，收報2.94元，跌0.68%；民生銀行（1988）見52周低3.85元，收報3.86元，跌1.03%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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