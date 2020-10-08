恒指跌189點，收報24053點，成交金額491億元。美股反彈，道指創出9月初大跌以來的新高，動力頗強。但港股突破24000點後上升動力減弱，ATMX高位整固，舊經濟股如銀行、地產股也偏軟，大市在北水回流前走弱。

市場仍是主力炒作個別行業，光伏玻璃整固兩天後再度大升，信義光能（0968）及福萊特（6865）分別升12.4%及11.3%，新能源汽車強劫，比亞迪（1211）回吐一天後，今早升4.9%再創新高，雅迪控股（1585）漲7.8%。光伏強勢下，風電亦發力追落後，高速傳動（0658）、金風科技（2208）及龍源（0916）升幅介乎3.2%至8.5%。

汽車股個別發展，最強勢的長汽（2333）再升4.3%。長汽的主題是3個技術平台，但其實尚有近期熱炒的氫能源概念。長汽旗下的未勢能源，於9月中發布包括95kW乘用車燃料電池系統發動機、最大可拓展至150kW的平台化燃料電池堆及70MPa高壓儲氫瓶閥及減壓閥等核心產品。並且宣布長城汽車首款燃料電池SUV將於2021年實現量產。

現時全球都積極研發氫能源、燃料電池各項技術，長汽若2021年已量產，會是很驚人的速度。事關由製氫(現在生產成本既高昂又不環保)、如何儲存和運輸、引擎設計等，都仍然有很多問題有待解決。但毫無疑問，氫能源現在較電動車更加熱炒，昨晚美股的PLUG、BLDP都大升。

無論是技術平台也好、氫能源概念也好，長汽走勢就是強，每次短暫整固又再破位創52周高，與比亞迪仍然是汽車股中的首選。

張兆聰

明報首席評論員