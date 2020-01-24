港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR，由升轉跌。港元1個月期HIBOR跌2.21點子至0.41911%，1個月HIBOR是2020年9月17日後最低，當日報0.40821%。

港元現報7.75元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7503元，亦曾升值最多4點子，報7.7497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.52點子至0.05125%；1星期HIBOR跌0.7點子至0.13607%；2星期HIBOR升0.09點子至0.26107%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.07點子至0.55893%；6個月期HIBOR跌0.59點子至0.70679%；12個月期HIBOR跌0.52點子至0.89411%。

美元指數現報93.582貶值0.048點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.13963%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2795%，終止1日擴闊，利差是2020年9月17日後最低，當日差距為0.252%

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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