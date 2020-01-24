恒指今早高開20點或0.09%，報24263點，成交金額19億元；國指今早低開11點或0.12%，報9618點。恒生科技指數開市報7527點，升0.44%。

藍籌42隻升，4隻下跌，4隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.72%，報20.75元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.93%，報35.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.79%，報31.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；建行（0939）跌0.6%，報4.98元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

美國擬對騰訊（0700）、螞蟻實施限制，因憂慮支付系統威脅國安，不過，沒有跡象表明有關限制兩間公司的計劃已經提交給了總統特朗普。騰訊（0700）升0.56%，報538元，阿里巴巴（9988）開市報289.8元，升0.56%。

根據英國傳媒報道，長實（1113）旗下英國的酒吧Greene King擬永久關閉超過25間酒吧，及削減800個職位。長實跌1.03%，報38.45元。

謝瑞麟（0417）發盈警，預計截至今年9月底止上半年淨虧損不少於4000萬元，去年同期賺160萬元。開市報0.86元，無升跌。

融創（1918）公布9月份實現合同銷售金額約689.4億元人民幣。開市報30.6元，跌0.48%。

耀才證券金融（1428）中期稅前溢利升7成，創新高。開市報1.98元，升8.19%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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