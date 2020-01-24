美股反彈，港股ADR則跌29點或0.12%，報24214點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.42%，折合報537.2元；匯控（0005）升0.08%，折合報31.6元；建行（0939）跌0.38%，折合報5元。

美股二大指數期貨升近0.1%至0.2%。日股現升0.41%，韓股現升0.41%，澳股現升0.88%。北水、南水續休。

今日焦點股份可留意：

美國擬對騰訊（0700）、螞蟻實施限制，因憂慮支付系統威脅國安，不過，沒有跡象表明有關限制兩間公司的計劃已經提交給了總統特朗普。留意騰訊、阿里（9988）。

根據英國傳媒報道，長實（1113）旗下英國的酒吧Greene King擬永久關閉超過25間酒吧，及削減800個職位。

高銀金融（0530）表示僅洽售九龍灣物業控股公司股權，毋須接管人批准。

謝瑞麟（0417）發盈警，預計截至今年9月底止上半年淨虧損不少於4000萬元，去年同期賺160萬元。

融創（1918）公布9月份實現合同銷售金額約689.4億元人民幣。

耀才證券金融（1428）中期稅前溢利升7成，創新高。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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