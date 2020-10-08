彭博引述消息指，美國政府正研究對騰訊（0700）、螞蟻集團施加限制措施，因擔心其數字支付平台威脅到美國的國家安全。不過，沒有跡象表明有關限制兩間公司的計劃已經提交給了總統特朗普。

報道引述消息指，美國官員擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數字支付，反過來又可以使中國獲取十數億人的銀行業務和個人數據。不過，官員們承認，在他們釐清機制問題之前，這一想法很難推進。而且事實證明，在官員們尋求法律上合理的方法時，這很難做到。據報於9月30日的白宮戰情室舉行的會議上作上述討論。

報道指，沒有跡象表明有關限制兩間公司的計劃已經提交給了總統，而執行需要獲得他的批准。 一位知情人士說在官員們開會討論中國問題隨後一天，總統感染了新型冠狀病毒，此後幾天中， 這一問題在高層沒有取得太大進展。

螞蟻集團在一份聲明中表示，它不知悉進行任何政府的討論，並且「其業務主要在中國，我們對我們在中國市場的成長前景感到興奮」。

騰訊沒有立即回應置評請求。白宮、財政部和國務院官員拒絕置評。美國貿易代表辦公室和商務部也沒有立即回覆置評請求。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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