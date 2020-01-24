美國總統特朗普有關經濟刺激措施的言論，刺激美股上升，加上美國眾議院議長佩洛西向財政部長姆努欽暗示，她願意單就航空業磋商一份紓困法案。市場再度對國會通過額外刺激措施抱樂觀看法，三大指數收市價計均升至逾1個月高。道指高開198點後成為全日低位，最多升596點或2.15%，是9月9日後最大升幅。

道瓊斯工業平均指數收漲530點，升幅1.92%，報28303點。標普500指數收漲58點，升幅1.75%，報3419點。納斯達克綜合指數收漲210點，或1.89%，報11364點。

道指成份股全升，salesforce升3.93%，報259.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻64點，而，威訊通訊升0.25%，報59.61元，貢獻道指0.9點。

科技股方面，蘋果收市報115.08元，升1.69%，谷歌母公司Alphabet收市報1459.14元，升0.55%，亞馬遜收市報3195.69元，升3.08%，Facebook收市報258.12元，跌0.2%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報365點。德國DAX指數收漲0.18%，報12928點；法國CAC 40指數跌0.28%，報4882點；英國富時100指數收跌0.07%，報5946點。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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